الأردن : القبض على لاجئ سوري حاول المشاركة بالانتخابات النيابية

قالت صحيفة الغد الأردنية، إن الأجهزة الأمنية ألقت يوم الثلاثاء، القبض على لاجىء سوري حاول الدخول الى أحد مراكز الاقتراع في الرمثا للتصويت بالانتخابات النيابية، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر إن الاجراءات المتبعة للكشف عن هوية الناخب أحبطت محاولة أحد اللاجئين السوريين أثناء دخوله لمركز الاقتراع للتصويت بالانتخابات، مؤكداً انه تم إلقاء القبض عليه وتحويله الى الجهات المعنية تمهدياً لتحويله إلى القضاء.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes