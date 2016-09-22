ثري صيني يرفه ” كلبه ” بهواتف ” آي فون 7 ” !

نشر نجل أغنى رجل في الصين مجموعة من الصور على موقع تواصل اجتماعي صيني يدعى Weibo لكلبه من نوع هاسكي وبجواره ثمانية أجهزة من هواتف “آيفون 7” وهو أحدث إصدار من شركة آبل الأميركية، حيث يقدر سعر الجهاز بما يعادل 900 دولار، أي أن كلفة الأجهزة الثمانية تبلغ 7200 دولار أميركي.

وقال الشاب وانغ سيكونغ صاحب الـ 18 عاماً، الذي عرف بالبذخ والتباهي، إنه هذه الأجهزة مهداة لكلبه المحبوب ، ووالده هو وانغ جيانلن صاحب شركة داليان واندا، وهي أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وتقدر ثروة والده بـ 28.8 مليار دولار.

ويقوم وانغ من فترة لأخرى بأمور تثير الاستغراب ولفت الانتباه يعرضها على مواقع التواصل، حيث لديه أكثر من مليون و800 ألف متابع، يعمل على جذب انتباههم بهذه الأمور التي يظهر فيها بذخ وثروة أبيه بعرض ممتلكات ثمينة.

وبحسب قناة العربية ، سبق له أن نشر صورة لكلبه وهو يلبس ساعة باهظة الثمن من إنتاج آبل تقدر بـ 10 آلاف دولار، حيث إنها من الذهب.

ويقوم وانغ بتصرفات أخرى، يحاول جذب الناس بها، مثل أن يتحدث على طريقة صوت الكلب في تسجيل مختصر ليقول أشياءه أو يصرح بما عنده من جديد، كما فعلها مع نشره صورة أجهزة الهاتف، بقوله بما يشبه “الهوهوة”: “لا أعرف بماذا يتباهى الناس في مواقع التواصل، لم أجد ما يثير انتباهي لهذا قررت أن أتخذ خطوة بهذا الشأن”، ليعني للجميع أن لديه عشرات الهواتف مثل التي أهداها لكلبه.

وقد علق آلاف المعجبين على الصور الأخيرة بصفحة وانغ، وكتب أحدهم أن كلب وانغ يتمتع بحياة سعيدة أكثر من ملايين البشر.

شام تايمز

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