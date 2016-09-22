لماذا طلبت أنجلينا جولي الطلاق من براد بيت ؟

جاء خبر انفصال أشهر ثنائي في هوليوود، أنجلينا جولي وبراد بيت، مفاجئاً حيث طلبت جولي الطلاق، بعد قصة حب عمرها 12 عاماً، لكن ما هي الأسباب؟

ونقل موقع Page Six عن مصدر مطلع أن طلب جولي الطلاق كان بعدما علمت الأم لـ6 أبناء، ثلاثة منهم بالتبني، بأن بيت على علاقة مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار (40 عاماً)، التي كان يصور معها فيلماً مشتركاً في لندن.

وأحست جولي من زوجها الخيانة، بحسب ما نقلت قناة العربية عن الموقع الذي نقل عن المصدر أيضاً أنها إثر ذلك وضعت مراقباً خاصاً أتاها بالخبر اليقين، عن وقوع الممثل الخمسيني الشهير بحب غيرها طيلة سنتين.

واللافت أن هذه المدة هي فترة الزواج التي كللت 10 أعوام قبلها من العلاقة بدأت في 2004.

كما أن للإدمان على شرب الكحول على ما ذكره المصدر نفسه ومواقع أخرى كان وراء طلب الطلاق الذي تقدمت به جولي، ومنحت شريكها السابق حق زيارة الأولاد، من غير أن تطلب نفقة.

لكن مصدراً قريباً من الممثلة الفرنسية نفى “الشائعات”، مصراً على أن كوتيار لا تزال مع شريكها الممثل والمخرج الفرنسي غيلوم كانيت.

وقال روبرت أوفر، محامي جولي، في بيان “لقد اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الأسرة. هي لن تعلق عليه، وتطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت”.

وأظهرت وثائق محكمة أن جولي الحائزة على جائزة أوسكار، قدمت الطلب أمام محكمة في لوس أنجلوس، وأرجعته لخلافات يتعذر حلها.

وطلبت جولي الحضانة الكاملة لأطفالهما الستة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و15 عاماً مع السماح لبراد بيت بزيارتهم. وذكرت جولي أن الانفصال بدأ في 15 أيلول/سبتمبر.

وقال بيت في بيان لصحيفة “بيبول”: “أشعر بحزن شديد بهذا الشأن، لكن المهم الآن هو حياة أبنائنا. ألتمس من الصحافة أن تمنحهم المساحة التي يستحقونها خلال هذا الوقت الصعب”.

ونالت جولي، ابنة الممثل جون فويت، شهرة استثنائية في مطلع حياتها المهنية، لكنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى القضايا الإنسانية، واختيرت مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين أبنائها الستة صبيان تبنتهما من كمبوديا وفيتنام، وطفلة تبنتها من إثيوبيا.

وتزوجت جولي في السابق الممثلين جوني لي ميلر وبيلي بوب ثورنتون، وفازت في 2000 بجائزة أوسكار أحسن ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم “جيرل إنترربتد”.

وكان بيت (52 عاماً) وهو من أشهر نجوم هوليوود متزوجاً من الممثلة جينفر أنيستون في 2003 عندما بدأ هو وجولي تصوير “مستر ومسز سميث”.

وترددت تقارير في ذلك الحين عن وجود علاقة بينهما، لكن جولي أبلغت مجلة “فوج” أنهما كانا صديقين حتى انفصال بيت وأنيستون في 2005.

شام تايمز

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