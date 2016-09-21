طوني بلير يغلق مؤسساته التجارية للتركيز على “العمل الخيري”

لندن ـ “شام تايمز”: اعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير أنه سيغلق جميع مؤسساته الاستشارية التجارية، ويكرس وقته من أجل ما اسماه العمل الخيري غير الهادف للربح.

وقال مكتب بلير في بيان أن رئيس الوزراء الأسبق “وجّه رسالة عبر البريد الالكتروني إلى موظفيه يبلغهم فيها بقراره اغلاق مؤسسة (طوني بلير أسوشيتس)، وتكريس جل وقته للعمل الخيري غير الربحي”.

وذكر بلير في رسالته الالكترونية إلى موظفيه “قمنا خلال السنوات التسع الماضي ببناء مجموعة من المنظمات يعمل فيها نحو 200 موظف في أكثر من 20 دولة في مختلف أنحاء العالم، وحان الوقت لنقل ذلك إلى مستوى جديد وتوسيع أنشطتنا ووضعها تحت سقف واحد”.

واشار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إلى أنه “يريد الآن تركيز الجزء الأكبر من وقته على العمل غير الربحي واغلاق مؤسسات (طوني بلير أسوشيتس) الاستشارية، والاحتفاظ بعدد صغير من الاستشارات الشخصية لدخله الخاص على أن يخصص 80% من وقته لصالح الجانب غير الربحي”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن بلير انضم إلى لائحة الأثرياء في المملكة المتحدة بعد أن جمع ثروة تردد بأنها وصلت إلى أكثر من 70 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل نحو 91 ملايين دولار، من وراء إلقاء الخطب وتقديم خدمات استشارية لدول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ومؤسسات مالية دولية، منذ أن ترك منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 2007 بعد نحو عشر سنوات على توليه المنصب.

وشغل بلير منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وتولى بعد ذلك منصب المبعوث الخاص للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط من 2007 وحتى 2015.

شام تايمز

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