تظاهرت بأنها رجل لممارسة الجنس مع صديقتها

لندن ـ “شام تايمز”: تظاهرت إمرأة بريطانية في السادسة والعشرين من العمر بأنها رجل للإيقاع بصديقتها، وتمكنت من ممارسة الجنس معها لمدة عامين باستخدام قضيب اصطناعي.

وقالت صحيفة (الغارديان) إن غايل نيولاند خدعت صديقتها طوال هذه الفترة من خلال تمويه مظهرها وتغيير صوتها واقناعها بارتداء قناع يحجب عينيها كلما التقيا، ومارست الجنس معها عشر مرات قبل أن تكتشف الضحية هويتها الحقيقية بعد أن قامت بنزع القناع وشاهدتها وهي ترتدي القضيب الاصطناعي.

واضافت أن المرأة الضحية حرّكت دعوى قضائية ضد غايل، وقضت محكمة التاج في مدية تشيستر بسجن الأخيرة ثماني سنوات بعد أن أدانتها بثلاث تهم من جريمة الاعتداء الجنسي.

ودفعت غايل ببراءتها أمام المحكمة، وادعت بأن صديقتها كانت تدرك تماماً بأنها مارست دور رجل لإشباع رغباتهما الجنسية جراء فشلهما في إيجاد عشيق يسد ظمأهما للجنس، وقررت استئناف الحكم الصادر بحقها.

وستنظر محكمة الاستئناف في محاكم العدل الملكية بلندن بقضية الاستئناف التي رفعهتا غايل ضد حكم السجن الصادر بحقها يوم الثاني عشر من تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

شام تايمز

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