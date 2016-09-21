انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل المصرية

أعلنت وزارة الصحة المصرية, يوم الاربعاء, ان الحصيلة الاولية لقتلى المركب الذي غرق قرب قرية برج رشيد على الساحل المصري بلغت 29 قتيلاً.

من جهته, افادت وكالة رويترز للانباء نقلا عن مسؤولين محليين قولهم انه تم انتشال 29 جثة لمهاجرين من مياه البحر المتوسط قبالة الشواطيء المصرية بعد انقلاب قارب كان يقل 600 شخص.

وقال أحد المسؤولين المحليين, الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم, إن “الغرقى 18 رجلا وعشرة نساء وطفل وإنهم من جنسيات مختلفة”, مضيفا أن القارب انطلق في رحلته المنكوبة من شاطيء بمحافظة كفر الشيخ وغرق قبالة قرية برج رشيد في محافظة البحيرة المجاورة”.

وافيد في وقت سابق عن غرق قارب هجرة غير شرعية قبالة السواحل المصرية.

شام تايمز

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