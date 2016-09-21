بهدف التصدي لتدفق اللاجئين .. بريطانيا تبدأ تشييد جدار كاليه العظيم

بدأت الحكومة البريطانية بناء جدار قرب مخيم الغابة في منطقة “كاليه” بفرنسا، بهدف منع اللاجئين من الوصول إلى أراضي المملكة بطرق غير شرعية.

الجدار الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام البريطانية “جدار كاليه العظيم”، يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار وسيمتد إلى 1 كيلو متر، وذلك على حدود الخط السريع المؤدي إلى ميناء فرنسا الشمالي.

وسيقطع الجدار الممول من بريطانيا بالكامل ، مساحات في مخيم الغابة ويتوقع أن يكتمل بناؤه في نهاية العام الجاري.

في السياق، أكد وزير الداخلية البريطاني، “آمبر رود” في وقت سابق للبرلمانيين أن “هدف هذا الجدار هو التأكد من أن لدى فرنسا اجراءات أمنية كافية لحماية حدودها في كاليه وما حولها، كما أن بريطانيا ستمول فرنسا بمبلغ لتزيد من اجراءات أمنها”.

ورغم أن الحكومة رفضت الكشف عن تكلفة بناء الجدار، إلا أن تقاريراً قدرتها بنحو 1.9 مليون جنيه استرليني.

والجدير بالذكر أن مخيم الغابة في “كاليه” يقطنه 10 آلاف لاجئ، فروا من الحروب في بلادهم، ويعيشون ظروفاً صعبة بحسب منظمة أطباء بلا حدود، وتكثر في المخيم عصابات المتاجرة بالبشر التي تساعد اللاجئين على العبور بطرق غير مشروعة الى بريطانيا.

شام تايمز

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