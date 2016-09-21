العثور على شاب سوري بحالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة ذبح بأضنة

نقل شاب سوري يدعى “حسن علي عيسى”، 19 عاماً، إلى المشفى بعد تعرضه للذبح من رقبته في منطقة “يورة غير” بمدينة أضنة التركية، وتبدو حالته خطيرة للغاية.

وفي التفاصيل قالت وسائل إعلام تركية إن “عيسى” عُثر عليه من قبل أحد جامعي القمامة الورقية في مستودع لجمع النفاية الورقية، والدماء تحيط به، فأخبر الإسعاف على الفور، وبعد قدوم الإسعاف تبين أنه مذبوح من رقبته، فتمت المداخلة الطبية على الفور، وهو الآن في المشفى في قسم العناية المركزة.

وقامت السلطات التركية باعتقال عدد من الأشخاص على خلفية التحقيقات بقضية ذبح “عيسى”، وتشير المعلومات إلى أن عيسى، الذي استقر في أضنة بعد مغادرته سوريا، يعمل بمجال جمع القمامة الورقية، ولم تحدد التحقيقات بعد سبب الإعتداء أو أسماء المتهمين.

شام تايمز

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