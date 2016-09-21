جرّاح إيطالي جاهز لأول عملية زرع رأس في العالم

يتجه جراح إيطالي إلى إجراء أول عملية جراحية لزراعة رأس كامل في العالم وسط آمال بأن تفتح الخطوة باباً أمام علاج حالات مرضية معقدة.

ويرى سيرجيو كانافيرو وهو مدير هيئة طبية إيطالية لتعديل العمليات العصبية المتقدمة مع معاونيه أن ثمة إمكانية لإجراء العملية بشكل فعلي العام القادم وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وترجمه موقع سكاي نيوز.

ويرتقب أن تجري العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية ونقلهما إلى جسد توفي حديثا ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.

وتبرع شاب روسي في الحادية والثلاثين من عمره يعاني مرضا جينيا نادرا وقاتل، برأسه بالرغم من معارضة صديقته الشديدة للفكرة. ويريد المتبرع الروسي نقل رأسه إلى جسم آخر قائلا إنه سئم وضعه الحالي وحاجته الدائمة إلى من يعتني به، بسبب تنقله على كرسي متحرك.

وبحسب الجراح الإيطالي فإن حظوظ نجاح العملية تصل إلى 90 في المئة موضحا أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا كما ستكلف 10 ملايين دولار.

وكان طبيبان جراحان قد أكدا في كانون الثاني الماضي نجاحهما في إجراء عملية زراعة للرأس لدى القرد كما تم إجراء عمليات أخرى لزراعة الرأس لدى الفئران.

شام تايمز

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