الشرطة التركية تلقي القبض على شخص يحمل سكينا أمام سفارة اسرائيل بانقرة

ألقت الشرطة التركية، يوم الأربعاء، القبض على شخص كان يتجول بسكين امام السفارة الإسرائيلية في أنقرة، بعد اصابته باطلاق نار استهدفه.

وقالت وكالة (الأناضول) ان المدعو عثمان (38 عاماً) بدأ بالصراخ أمام مبنى السفارة الإسرائيلية وأشهر سكينه الذي كان يخفيه داخل أوراق صحيفة.

ولدى سماعهم صراخ المشتبه، قام عناصر الشرطة المشرفين على حراسة باب السفارة بتحذيره، واضطرّوا لإطلاق النار على قدمه بعد أن رفض الانصياع لتعليماتهم، بحسب الوكالة.

وإثر ذلك، تمّ نقل المشتبه إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، بينما قامت قوى الأمن بإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان.

من جانبها نشرت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الشرطة التركية لم تسمه قوله في رسالة نصية “الموظفون بخير. أصيب المهاجم قبل أن يصل إلى السفارة.”

وتابع “أطلق رجل أمن محلي الرصاص على المهاجم وأصابه.”

وقالت الشرطة التركية إن المهاجم كان يهتف “الله أكبر” خارج مقر السفارة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه في ساقه.

ومن جانبه، قال المتحدث الإسرائيلي إنه تم إلقاء القبض على الرجل خارج المنطقة الأمنية المحيطة بالسفارة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مهاجما آخر لكن تقارير إعلامية تركية كانت أشارت في بادئ الأمر إلى أن هناك مهاجمين.

يشار إلى تكرر حوادث الهجمات على مراكز ومقرات امنية في تركيا، غالباً ما يتبناها عناصر منظمة “حزب العمال الكردستاني”، الا ان اخر تفجير شهدته تركيا استهدف حفل زفاف تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعيش تركيا حالة تأهب بعد عدة انفجارات شهدتها عدة مناطق في الآونة الأخيرة , نسبتها الحكومة إلى تنظيم “داعش” والأكراد.

شام تايمز

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