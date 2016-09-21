وفاة الممثل أحمد فاتح جدوع في حلب

بعد نبيل المالح، وخلدون المالح، وسليم تركماني، وحسان يونس، وخليل حداد, رحل الممثل أحمد فاتح جدوع عن عمر يناهز (66 عاماً) إثر أزمة قلبية في مدينة حلب.

وذكرت صحيفة “الوطن ” السورية أن الممثل أحمد فاتح جدوع إثر إصابته بأزمة قلبية في محافظة حلب شمال سورية .

وكان جدوع قد غاب عن الدراما خلال السنوات الأربع الأخيرة، علماً أنه شارك بنحو أربعين مسلسلاً أهمها “الموت القادم إلى الشرق”، و”خان الحرير”، و”سيرة الجلالي”، و”تلك الأيام”، و”كوم الحجر”، و”سيف بن ذي يزن”، و”باب المقام”، و”المصابيح الزرق”، و”قلوب صغيرة”.

وجدوع ممثل سوري مواليد حلب عام 1950 الملقب بـ “ابو نوفل” كان معروفاً بكثرة نشاطاته المسرحية، ومن المسرحيات المعروفة “أنفلونزا الضمير”، و”باي باي يا ضمير”، و”ليلة بألف ليلة”، و”الليلة نلعب”.

ويعتبر جدوع سادس الراحلين في الوسط الفني السوري هذا العام بعد نبيل المالح، وخلدون المالح، وسليم تركماني، وحسان يونس، وخليل حداد.

شام تايمز

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