سانا : ضحايا بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب وحمص وحماة

أفاد مصدر بقيادة شرطة حلب في تصريح بسقوط عدد من القذائف الصاروخية اطلقتها المجموعات الإرهابية صباح اليوم جانب جامع الزبير في حي صلاح الدين ما تسبب “بارتقاء شهيدين وإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن ” وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين”.

وتنتشر في عدد من أحياء حلب مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “أحرار الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني” و”جيش السنة” و”فيلق الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها حيث تستهدف الأحياء الآمنة بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص.

إصابة إمراة بجروح جراء إطلاق إرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” الرصاص المتفجر على مدينة محردة بريف حماة

وأصيبت امرأة بجروح جراء إطلاق ارهابيي ما يسمى “جيش الفتح” الرصاص المتفجر على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة في تصريح أن إرهابيين أطلقوا صباح اليوم الرصاص المتفجر باتجاه الأحياء السكنية في مدينة محردة ما اسفر عن “إصابة امراة بجروح”.

وتنتشر في قرى الريف الشمالي من محافظة حماة تنظيمات إرهابية تنضوي تحت ما يسمى “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه مئات المرتزقة المرتبطين بنظامي أردوغان السفاح وآل سعود الوهابي.

إصابة شخصين بجروح وأضرار مادية جراء اطلاق التنظيمات الإرهابية قذائف صاروخية وهاون على احياء سكنية في مدينة حمص

كما أصيب شخصان بجروح ووقعت اضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف التنظيمات الإرهابية صباح اليوم بالقذائف الصاروخية والهاون أحياء سكنية في مدينة حمص.

وذكر مصدر في المحافظة أن 6 قذائف صاروخية وهاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة فى الريف الشمالى سقطت على أحياء جب الجندلي وعكرمة ووادى الذهب وجامعة البعث والغوطة ما تسبب “بإحداث أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المواطنين”.

وأشار المصدر في وقت لاحق إلى سقوط قذيفة صاروخية اطلقها إرهابيون على مبنى مديرية السياحة في حي المحطة بمدينة حمص ما أسفر عن “إصابة شخصين من كوادر المديرية بجروح والحاق اضرار مادية في المبنى”.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية امس بقذيفتين صاروخيتين قرية المشرفة شمال شرق مدينة حمص بنحو 18 كم ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

شام تايمز

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