“واتس اب” تتيح الاشارة للأصدقاء ضمن المحادثات

أطلقت “واتس اب” ميزة شبيهة لميزة موجودة في “فيسبوك” وهي الاشارة للأصدقاء ضمن المحادثة عبر استخدام الرمز @ قبل الاسم.

وبحسب موقع thenextweb، فإن صوت اشعار الاشارة للشخص سوف يكون مسموعاً حتى لو كتم المستخدم المحادثة، وذلك للفت الانتباه اليه بوجود شيء يهمه وخاصة ضمن المحادثات الجماعية.

وللإشارة لأي شخص، يمكن كتابة الرمز @ وبعدها اسم المستخدم المشار اليه، وبعدها تتم كتابة الرسالة المطلوبة.

ويمكن الإشارة لأكثر من شخص معاً، حيث يعرض التطبيق قائمة منسدلة بأسماء الأشخاص الموجودين ضمن المحادثات الجماعية للاختيار، ويمكن أيضاً الإشارة إلى أشخاص مشاركين بالمحادثة الجماعية لم تحفظ أرقام هواتفهم.

وظهرت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية رقم 2.16.272 على “آندرويد” و”آيفون”، بينما لا تدعم بعد نسخة الويب.

شام تايمز

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