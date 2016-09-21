ميلان يصطاد نسور لاتسيو ويدخل المربع الذهبي

نجح إيه سي ميلان في تحقيق الفوز على ضيفه لاتسيو بهدفين دون مقابل، على ملعب سان سيرو، اليوم، الثلاثاء، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

تقدم ميلان في الدقيقة 37 عبر الهداف الكولومبي كارلوس باكا، قبل أن يضيف مباي نيانج الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وقفز الروسونيري إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز السادس.

المدرب فينتشينزو مونتيلا اختار كالمعتاد طريقة 4-3-3، وأشرك باكا من جديد ضمن التشكيلة الأساسية بعدما كان احتياطيا خلال لقاء سامبدوريا الماضي، كما عاد كوشكا للتشكيل من جديد بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

أما المدرب سيميوني إنزاجي فاختار طريقة 3-4-1-2، حيث دفع بميلينكوفيتش بدلا من فيليبي أندرسون في مركز صانع الألعاب خلفا للثنائي إيموبيلي وجورجيفيتش.

المباراة بدأت بشكل هاديء من قبل الفريقين مع أفضلية نسبية للاعبي لاتسيو من حيث الإيجابية ومحاولة الوصول إلى المرمى من أقصر الطرق.

ظلت الأمور كما هي دون أي تغيير حتى الدقيقة 37 ليظهر باكا هداف ميلان، ومن هجمة مرتدة سريعة بعد خطأ للاعب الوسط بارولو، انفرد الكولومبي بمرمى لاتسيو، بعدما تسلم الكرة في منتصف الملعب وسط غياب تام لمدافعي لاتسيو، وسجل هدف أصحاب الأرض الأول وسط احتفالات ضخمة من الجماهير في المدرجات.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ بإجراء إنزاجي تبديلين، فدفع بفيليبي أندرسون وكيتا بحثا عن تنشيط الهجوم وإدراك التعادل.

تحسن أداء فريق العاصمة مع بداية الشوط، حيث ظهرت النزعة الهجومية، بينما اعتمد ميلان على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى ضيفه.

واصل لاتسيو سيطرته على مجريات اللعب ومحاولاته في إدراك التعادل، لكن ظلت الرعونة حائلا أمام لاعبيه في تعديل النتيجة، ليستمر تقدم ميلان.

ومن مرتدة سريعة في الدقيقة 73 حصل ميلان على ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد رادو مدافع لاتسيو، وتصدى لها نيانج بنجاح، وحولها في شباك لاتسيو، ليضاعف النتيجة.

هبط أداء لاتسيو تماما بعد الهدف، وأصبحت الكرة في متناول لاعبي ميلان معظم الوقت، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد.

كووورة

شام تايمز

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