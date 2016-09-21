بوروسيا دورتموند يكسر صمود فولفسبورج

4 دقائق فقط كانت كافية لبوروسيا دورتموند، حتى ينجح في كسر صمود فولفسبورج الدفاعي الذي استمر طيلة 3 مباريات في الدوري الألماني، محققًا فوزًا ساحقًا على مضيفه بنتيجة 5-1.

أحرز خماسية أسود الفيستيفال رافاييل جويريرو وعثماني ديمبلي ولوكاس بيزتشيك في الدقائق 4 و58 و73، وأوباميانج هدفين في الدقيقتين 14 و62، بينما سجل هدف فولفسبورج الوحيد دانييل ديدافي في الدقيقة 53.

الفوز جعل بوروسيا دورتموند يقفز إلى صدارة جدول ترتيب البوندسليجا مؤقتًا، برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الذي يواجه هيرتا برلين مساء الأربعاء، بينما قبع فولفسبورج في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وبات خط هجوم الفريق الأصفر الأقوى رسميًا في الدوري الألماني، بفارق هدفين عن بايرن ميونيخ.

الهدف الأول جاء من بينية أرسلها المدافع مارك بارترا من وسط الملعب، تسلمها رافاييل جويريرو، وانطلق داخل منطقة جزاء فولفسبورج مسددًا الكرة داخل الشباك، محرزًا أولى أهدافه في البوندسليجا.

ومن مجهود فردي رائع للجابوني أوباميانج، راوغ المهاجم الأسمر مدافعي فولفسبورج متوغلا داخل منطقة الجزاء مسددا الكرة بباطن قدمه في الزاوية البعيدة.

وقلص دانييل ديدافي النتيجة لصالح فولفسبورج، بعد استغلاله الناجح لعرضية أرضية من باول سيجوين، محولا الكرة مباشرة داخل الشباك.

ونجح عثماني ديمبلي في إعادة الهدوء والسيطرة للضيوف من جديد، بإحرازه الهدف الثالث مستغلا تمريرة جونزالو كاسترو الأرضية من داخل منطقة الجزاء.

وعاود الثنائي كاسترو وأوباميانج تألقه مجددًا، بعد أن توغل الأول متخطيًا دفاعات فولفسبورج، ومرر عرضية أرضية سهلة لم يجد الأخير صعوبة في إيداعها الشباك، معلنًا عن الهدف الرابع.

ومن ركلة ركنية، أرسل جويريرو عرضية متقنة على رأس بيزتشيك الخالي من الرقابة، حولها ببراعة داخل الشباك مطلقا الرصاصة الخامسة على جسد فولفسبورج.

كووورة

شام تايمز

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