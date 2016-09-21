برشلونة يرفع شعار رد الاعتبار أمام أتلتيكو مدريد

تشهد الجولة الخامسة في الدوري الإسباني لكرة القدم مواجهة حامية الوطيس بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في المباراة التي يستضيفها ملعب كامب نو.

ويدخل البارسا تلك المباراة تحت شعار رد الاعتبار، خاصة بعد أن تسبب الروخي بلانكوس في الإطاحة بالعملاق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الثمانية.

وفي نفس الوقت فإن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب وصيف بطل أوروبا يسعى لتحقيق فوزه الأول على برشلونة، حيث لم يسبق له الانتصار على البارسا في الليجا مطلقاً.

ويملك برشلونة 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وهزيمة أمام ألافيس، في حين يملك أتلتيكو مدريد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.

كووورة

شام تايمز

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