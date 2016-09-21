“انجيلينا جولي” تتقدم رسمياً باوراق الطلاق من “براد بيت”وتطالب بحضانة الاولاد

تقدمت الممثلة الامريكية وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة “انجيلينا جولي”، يوم امس الاثنين، بطلب الطلاق من زوجها نجم هوليوود الممثل “براد بيت”، وسبب الانفصال الذي تقدمت به “خلافات لا يمكن حلها”، وذلك بحسب موقع الديلي ميل Daily Mail، كما طالبت بحضانة اطفالهم الستة.

وبدأ الزوجان بالمواعدة منذ عام 2004 وتزوجا عام 2014، الا انهم لم يظهروا معا في الاشهر القليلة الماضية، اذ اخر صورة لهم كانت في تشرين الثاني من العام الماضي، في حفل ترويج الفيلم الذي قاموا بتمثيله معا “By The See”.

ولدى الزوجان ستة اطفال، ثلاثة منهم بالتبني كان أولهم “مادوكس”، الذى تبنته “جولى” عام 2002 وعمره بضعه أشهر من كمبوديا ومن ثم تبناه “بيت” عام 2006، وفى عام 2005 تبنت الطفلة “زهرة” وهى من إثيوبيا تبناها “بيت” عام 2006، بعدها تبنت الطفل “باكس” عام 2007، تبناه “بيت” عام 2008، بالاضافة الى اطفالهم الثلاثة شايلوه نوفل 2006، والتؤام فيفيان ماركلاين ونوكس ليون عام 2008.

وسيكون هذا الطلاق هو الثالث لانجيلينا جولي، اذ كانت متزوجة سابقا من الممثل “جوني لي ميلر”، نجم فيلم “شيرلوك”، ومن قبله “بيلي بوب ثورنتون”، بينما هو الطلاق الثاني لبراد بيت، بعد ان انهى زواجه من الممثلة “جينيفر انيستون” عام 2005، بعد ان التقى جولي في فيلم “Mr. &Mrs. Smith”.

ويأتي الانفصال بعد اقل من عام من صدور فيلمهم المشترك “By The See” من اخراج انجيلينا جولي، والذي يحكي قصة زوجين تعيسين، اسندت فيه دور البطولة لزوجها “بيت”.

وتعترف “جولي” عن صعوبة تصوير هذا الفيلم، تقول “لقد كان الفيلم وسيلة لاختبار انفسنا، لطالما احببنا مواجهة التحديات، على الرغم من خطورتها بالنسبة لنا كزوجين” وتضيف “لكننا لا اعتقد اننا نريد ان نعيش ذلك مرة اخرى”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes