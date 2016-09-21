روسيا: دي ميستورا سيعلن موعد استئناف مفاوضات جنيف يوم الجمعة القادم

كشفت موسكو، مساء الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف مفاوضات السلام السورية يوم الجمعة القادم.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله للصحفيين “لا أعتقد أن الإعلان عن الموعد سيتم غدا (الأربعاء).. أعتقد أن هذا سيتم في نهاية اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سوريا”.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن اجتماعا آخر سيعقد الجمعة في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا، “هذا الاجتماع ضروري للاستمرار في بحث الأوضاع في سوريا”.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في “مجموعة دعم سوريا”, عقدوا على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, اجتماعا لهم برئاسة الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري.

واتفق أعضاء المجموعة الدولية على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية بين الاطراف السورية.

وكان مسؤول روسي توقع أن جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية قد تبدأ نهاية ايلول الجاري, في حين نفت “هيئة التفاوض” المعارضة تحديد اي موعد لاجراء المحادثات.

وانتهت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف بشهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا كان تأمل بعقد جولة جديدة قبل نهاية آب الماضي، الأمر الذي لم يتحقق مع تعقد الأوضاع في حلب.

شام تايمز

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