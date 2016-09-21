مجموعة “دعم سوريا” تتفق على استمرار الهدنة السورية وضرورة استئناف المحادثات

اتفقت مجموعة “دعم سوريا”, يوم الثلاثاء, على ضرورة “استمرار وقف إطلاق النار”في سوريا, بموجب الخطة الأمريكية الروسية, رغم استمرار العنف, مع الاقرار بصعوبة الفصل بين “جبهة النصرة” والمعارضة المعتدلة في سوريا .

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكة جون كيربي, في بيان, إن “اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا اتفق على الحاجة لمواصلة وقف إطلاق النار في مختلف أنحاء سوريا”.

وأضاف ان ” الأعضاء بحثوا أيضا أهمية مواصلة ممارسة الضغط على جماعتي داعش وجبهة النصرة مع الإقرار بصعوبة فصل النصرة عن المعارضة المعتدلة في بعض مناطق البلاد.”

كما اتفق أعضاء المجموعة الدولية على ضرورة استئناف المفاوضات السياسية بين الاطراف السورية.

وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في “مجموعة دعم سوريا”, على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, اجتماعا لهم برئاسة الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري.

وكان وزير الخارجية الامريكي جون كيري والموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اكدا خلال الاجتماعات ان الهدنة السورية “لم تمت بعد”, مشيرين الى ان مجموعة دعم سوريا ستعقد اجتماعا جديدا هذا الأسبوع لبحث المزيد من الخطوات في إطار التسوية السورية

وعقد لافروف وكيري, قبيل هذا الاجتماع, لقاء ثنائيا ,في نيويورك, حيث تم بحث وقف لإطلاق النار في سوريا وضربات جوية على قافلة مساعدات في حلب.

وجاء الاجتماع وسط مشادات حادة وتبادل للتهم بين موسكو وواشنطن حول عدم الالتزام بالاتفاق الذين توصلا اليه حول وقف اطلاق النار في سوريا, واستمر لمدة اسبوع, وشهد عدة خروقات من قبل النظام والمعارضة, حتى أعلن الجيش السوري أمس الإثنين انتهاء العمل بالهدنة.

وشهد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا صعوبات في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

شام تايمز

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