محملا النظام مسؤولية فشل الهدنة.. هولاند للأمم المتحدة : هذا يكفي .. أردوغان يتهم النظام السوري باستهداف قافلة انسانية ويطالب بـ”حظر جوي”

حمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يوم الثلاثاء، النظام السوري مسؤولية “فشل” وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه بين روسيا وامريكا قبل حوالي أسبوع.

ونقلت وكالة (ا ف ب) عن هولاند قوله امام الجمعية العامة للامم المتحدة ،”ليس لدي سوى كلمة واحدة: هذا يكفي” في اشارة الى ضرورة وقف القتال في سوريا”.

وأعلن هولاند ان النظام السوري “مسؤول عن فشل” وقف اطلاق النار الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وروسيا قبل نحو اسبوع.

وكانت روسيا وأمريكا توصلتا لاتفاق حول وقف اطلاق النار في سوريا, واستمر لمدة اسبوع, وشهد عدة خروقات من قبل النظام والمعارضة, حتى أعلن الجيش السوري أمس الاثنين انتهاء العمل بالهدنة.

واضاف هولاند “ان التاريخ سيعتبر المأساة السورية عارا على المجتمع الدولي ما لم نعمل سريعا على وضع حد لها” واصفا مدينة حلب “اليوم بالمدينة الشهيدة”.

وتابع الرئيس الفرنسي “ان الاف الاطفال يسحقون تحت القنابل، والجوع ينهش مجموعات سكانية بكاملها، كما تتعرض قوافل انسانية للقصف، ويتم استخدام الاسلحة الكيميائية”.

ووضع هولاند “اربعة شروط” لفرنسا بالنسبة الى الملف السوري هي “فرض وقف لإطلاق النار، ضمان التسليم الفوري للمساعدات الانسانية، افساح المجال امام استئناف المفاوضات السياسية، ومعاقبة من استخدم الاسلحة الكيميائية”.

وكان مسؤول روسي توقع أن جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية قد تبدأ نهاية ايلول الجاري, في حين نفت “هيئة التفاوض” المعارضة تحديد اي موعد لاجراء المحادثات.

وانتهت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف بشهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا كان تأمل بعقد جولة جديدة قبل نهاية آب الماضي، الأمر الذي لم يتحقق مع تعقد الأوضاع في حلب.

وكانت مجموعة “دعم سوريا”, اتفقت يوم الثلاثاء, على ضرورة “استمرار وقف إطلاق النار “في سوريا, بموجب الخطة الأمريكية الروسية, رغم استمرار العنف, مع الاقرار بصعوبة الفصل بين “جبهة النصرة” والمعارضة المعتدلة في سوريا .

أردوغان يتهم النظام السوري باستهداف قافلة انسانية ويطالب بـ”حظر جوي”

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، الاتهام للنظام السوري باستهداف قافلة مساعدات انسانية قرب حلب، وطالب بمنطقة حظر جوي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن أردوغان قوله، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان “النظام الظالم في سوريا والتنظيم القاتل الإرهابي يقوم هناك بحرب بالوكالة وهذه المرحلة تستدعي من الرأي العالمي وقفة إنسانية”.

وأعرب أردوغان عن “أسفه لفشل العالم بامتحان الانسانية، فيما يتعلق بالأزمة السورية”، لافتاً الى ان بلاده دعت إلى التعاون والعمل المشترك من أجل حل الأزمة السورية لكننا لا نستطيع أن نبقى صامتين ولن نصمت.

واردف اردوغان ان النظام السوري يخير أهالي حلب “إما أن تستسلموا أو تموتوا فإلى متى يبقى المجتمع الدولي صامتا؟”.

وعن حادث الهجوم على قافلة انسانية قرب حلب يوم الاثنين، قال أردوغان ان النظام السوري استهدف القافلة، مشيرا الى الحاجة لإيقاف “الظلم والارهاب والقتل في سوريا كي تتوقف ازمة اللاجئين السوريين”.

وسقط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين يوم الاثنين، جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة” وسط اتهامات للجيش النظامي وسلاح الجو الروسي بارتكابها, الامر الذي نفته الحكومة السورية وموسكو.

وعن أزمة اللاجئين السوريين، قال الرئيس التركي، أنه منذ بداية الأزمة السورية هناك دول تعهدت بمساعدة اللاجئين لكنها لم تفِ بتعهداتها والمجتمع الدولي لن يعجز عن دفع 25 مليار دولار للاجئين السوريين.

وتوجه اردوغان بالخطاب لدول أوروبا وقال “الأسلاك الشائكة والجدران التي تبنوها ليست حلا لأزمة اللاجئين السوريين”, كاشفا ان الازمة في سوريا والتي وصلت عامها السادس ادت لمقتل 600 ألف شخص، واجبرت 12 مليون اخرين على الهجرة والنزوح.

وتستضيف تركيا 2,7 مليون لاجئ سوري على الأقل، إلا أنها تقفل حدودها أمام الفارين من المعارك شمال مدينة حلب منذ أشهر عدة باستثناء الحالات المرضية الحرجة.

وتطرق اردوغان الى عمل مجلس الأمن، وقال ان “العالم أكبر من 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وظروف العالم تغيرت، فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحتاج إلى إعادة هيكلة ليحقق أهدافه، لدينا أهداف كبرى علينا أن نحلها”.

ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم :الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية، وستة أعضاء غير دائمين قبل أن يتم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

واكد اردوغان انه “لا يمكن القبول بمجلس الأمن الذي لا تمثل فيه كافة دول العالم”، مطالباً بأن تكون هناك 20 دولة في مجلس الأمن الدولي ويمكن أن تتغير بعض الدول بشكل دوري، على حد قوله.

وبدأ في وقت سابق اليوم الثلاثاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ71 ، بمشاركة 135 رئيسا ورئيس وزراء، وأكثر من 50 وزيرا، على ان تواصل انعقادها لمدة أسبوع 545 اجتماعا، بحيث يشارك الأمين العام في 62 فعالية منها.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes