غرامات بحق الناقل الخاص الذي لا يلتزم .. تخفيض أجور النقل الجوي إلى القامشلي 50٪

خفضت الحكومة أمس أجور النقل الجوي الداخلي إلى القامشلي إلى النصف، في القطاعين العام والخاص، إذ أصبحت الأجور 20 ألف ليرة سورية بدلاً من 40 ألفاً، وذلك في خطوة لمعالجة بعض المشاكل التي يعانيها سكان المنطقة الشرقية في مجال النقل الجوي الداخلي.

وفي التفاصيل تضمن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 12248 تاريخ 20/9/2016 الموافقة على توحيد أجور النقل الداخلي الجوي إلى القامشلي، وذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 37 بتاريخ 19/9/2016.

وتضمن القرار الموافقة على نتائج الاجتماع المنعقد بين ممثلي مؤسسة الطيران العربية السورية والمؤسسة العامة للطيران المدني مع شركات النقل الجوي الوطنية الخاصة، وذلك بتوحيد أجور النقل الجوي الداخلي إلى القامشلي ليصبح 20000 ل. س، (فقط عشرون ألف ليرة سورية).

وإعفاء رحلات القامشلي التي تنفذها النواقل الوطنية الخاصة من أجور الخدمات الأرضية التي تحصلها مؤسسة الطيران العربية السورية، ورسوم الهبوط التي تحصلها المؤسسة العامة للطيران المدني السوري.

ويطبق على رحلات القامشلي التي تنفذها النواقل الوطنية الخاصة أسعار الوقود الممنوحة لمؤسسة الطيران العربية السورية، في حين يلتزم الناقل الوطني الخاص بتسيير رحلة واحدة على الأقل إلى القامشلي يومياً.

وبموجب القرار يتم حجز وإصدار التذاكر من مكاتب المبيعات الرئيسية للشركات الناقلة حصراً، وتفرض المؤسسة العامة للطيران المدني الغرامات المالية أو أي إجراء تراه مناسباً بحق الناقل الوطني الخاص الذي يخل بهذا الاتفاق، ويكلف وزير النقل باستصدار القرار اللازم لتنفيذ ذلك.

الوطن

شام تايمز

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