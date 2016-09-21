برشلوني سابق يطالب نيمار بالكف عن استفزاز لاعبي الخصم

هاجم اللاعب الدنماركي المعتزل مايكل لاودروب نجوم فريق برشلونة الإسباني السابق، نجم الفريق الكاتالوني البرازيلي نيمار دا سيلفا، مطالبا إياه بالكف عن استفزاز لاعبي الخصم.

وأبدى لاودروب استيائه من تصرفات النجم البرازيلي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز بها برشلونة على مضيفه ليغانيس 1-5 يوم السبت الماضي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة إيلاف ، حاول نيمار استفزاز لاعبي الخصم نت خلال الاستعراض بالكرة، الأمر الذي أثار غضب مدافع ليغانيس أوسكار راموس الذي لم يجد طريقة للتعبير عن غضبه سوى بتدخل عنيف على النجم البرازيلي كلفه البطاقة الصفراء.

وقال لاودروب الذي لعب لبرشلونة في الفترة من 1989-1994، خلال تحليله للمباراة على شبكة قنوات BeIN Sports القطرية: “الوقوف على الكرة بتلك الطريقة أمر مستفز، فحينما تكون متقدماً بفارق 4 أهداف، ينبغي عليك تمرير الكرة والتحرك لمكان آخر، بدلاً من إثارة غضب خصمك بهذه الطريقة الغير مقبولة”.

أما المدير الفني لفريق ليغانيس آسيير غاريتانو فعلق على تصرف نيمار قائلا: “رأيت نيمار يقوم بنفس الأمر سواء في حالة فوز فريقه أو هزيمته، فهو لاعب مهاري وهذا شيء مرحب به في عالم كرة القدم”.

وأضاف “بالتأكيد سيكون مثيراً لغضب الخصوم، ولكنه يبقى جزءا من متعة اللعبة في نهاية المطاف”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها النجم البرازيلي استفزاز لاعبي الخصم بهذه الطريقة، إذ سبق له أن قام باستفزاز لاعبي أثلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2014 من خلال استعراض مهاراته في الدقائق الأخيرة من المباراة حينما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بنتيجة 3-1.

شام تايمز

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