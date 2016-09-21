كورتوا يكشف حقيقة اقترابه من ريال مدريد

قال حارس نادي تشيلسي الإنكليزي، البلجيكي تيبو كورتوا، إنه لم يتلق عرضاً رسمياً من ريال مدريد للانتقال إليه، مؤكداً أنه يقرأ تلك الشائعات في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، أضاف حارس تشيلسي، في تصريح نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الثلاثاء: “عشت أياماً رائعة في إسبانيا عندما كنت معاراً من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد، وكنت أتوقع عودتي يوماً ما، لكن ما يشاع في الصحف عن اقترابي من ريال مدريد غير صحيح”.

وتابع: “قد يحدث هذا الأمر في المستقبل، فأنا منفتح أمام جميع الاحتمالات، لكن حتى اللحظة لم أتلق أي عرض من ريال مدريد”.

وقال كورتوا (24 عاماً) إنه تلقى رسالة دعم من ريال مدريد عندما تعرض لإصابة في الركبة الموسم الماضي “تمنوا لي الشفاء العاجل”.

شام تايمز

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