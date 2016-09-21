حارس مرمى فريق كرة قدم ألماني يعتقل من الشرطة و يختفي بعد أن تلقى 43 هدفاً

حقق الفريق الثاني لنادي SV Vonderort الذي يلعب في الدور الثالث لدوري الهواه في ألمانيا رقما قياسيا سيصعب تحطيمه بتلقيه 43 هدفا في إحدى مباريات الأسبوع الماضي.

وحسب ما نشرته صحيفة” اليسار” التركية فإن حارس النادي ماركو دخل في شباكه لكل دقيقتين هدف تقريبا خلال مباراة فريقه مع نادي PSV Pberhausen.

كما أوردت الصحيفة أن أربعة رجال شرطة قدموا إلى النادي وتوجه اثنان منهما إلى الحارس وأجروا معه حوارا قصيرا ترك الحارس على أثره الملعب وتوجه إلى غرفة تغيير الملابس.

وبعد مرور خمس دقائق غادر الحارس النادي برفقة الشرطة. وأثناء مغاردته أخبر ماركو الصحفيين الذين يتابعون التدريبات أنه سيذهب إلى مركز الشرطة لتوضيح أمر ما.

ولم يتمكن المدراء من التواصل مع ماركو منذ تلك اللحظة وأعلنوا أنهم يعجزون عن الوصول إليه كما أن قوات الأمن تتهرب من تقديم أية معلومات بهذا الصدد.

ولعب النادي مباراته هذا الأسبوع بحارس آخر ليُهزم أيضا هذه المرة من الفريق الثالث لنادي Batenbrocker Ruhrpott Kicker بثمانية أهداف نظيفة دون مقابل.

(ZAMAN)

شام تايمز

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