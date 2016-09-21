أنشيلوتي : هذه مشكلتي الوحيدة في بايرن ميونيخ

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه يرغب البقاء وقتاً طويلاً مع بطل ألمانيا.

وقال أنشيلوتي، خلال حفل تقديم كتاب يروي سيرته الذاتية بمدينة ميونخ: “أرغب الاستمرار كثيراً هنا، لفترة أطول من عامين”.

وأضاف المدرب الإيطالي (57 عاماً)، الذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى 2019: “هناك أندية تعمل مثل المشاريع التجارية وفرق لا تشعر فيها كما لو كنت مع العائلة، وهذا النادي يشبه العائلة”.

ورغم سعادته بالتواجد في ألمانيا، كشف أنشيلوتي عن مشكلة تواجهه، حيث قال: “يجب أن أقول أن اللغة الألمانية معقدة للغاية، وهي مشكلتي الوحيدة في بايرن ميونخ”.

ويروي أنشيلوتي في كتابه الجديد تاريخ مسيرته غير النمطية، التي بدأت بوصوله إلى الفرق الكبيرة في إيطاليا قادماً من إحدى أندية الأقاليم، ليبدأ مشواره مع كرة القدم كلاعب ثم مدرب.

وأهدى المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان كتابه إلى صديقه وزميله السابق ستيفانو بورغونوفو، الذي توفى في 2013 بعد معاناة مع مرض ضمور العضلات.

( DPA )

شام تايمز

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