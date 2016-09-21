الهند : أطباء يكتشفون جنيناً غير مكتمل داخل بطن طفل في السادسة

عثر الأطباء في الهند على بقايا جنين داخل بطن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن نقل إلى المستشفى وهو يعاني من آلام شديدة في المعدة.

وعلى المدى الأشهر السبعة الماضية، اشتكى ريتيش من آلام حادة في المعدة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد سببها، وبعد أن أصبح الألم لا يطاق، تم نقل الطفل إلى المستشفى على جناح السرعة يوم الخميس الماضي، وكشفت صور الأمواج فوق الصوتية عن وجود عقدة غريبة داخل معدته، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أدخل ريتيش على الفور إلى غرفة العمليات لإزالة هذه الكتلة، وبعد عملية جراحية استمرت لمدة 3 ساعات وشارك فيها 5 جراحين، تبين أن هذه العقدة ما هي إلا جنين غير متطور رافق الطفل منذ ولادته، ووفقاً للتقارير فقد كان الجنين يملك يدين وقدمين وشعر في جسمه.

ووصف الدكتور ألوك بهاردواج هذه الحالة بأنها أندر من النادرة، لكن الأطباء نجحوا في علاج الطفل، وبدأت حالته بالتحسن بشكل تدريجي، ويعتقد الأطباء إن عدم إزالة الجنين من بطن ريتيش كان سيسبب له مشاكل خطيرة في المستقبل.

شام تايمز

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