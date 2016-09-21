” فيليبس ” تكشف عن هاتف ذكي يعمل لأكثر من أربعة أشهر دون شحن

تنتشر في سوق الهواتف الذكية الكثير من الأجهزة التي تفخر ببطارية ذات سعة كبيرة، ولكن للأسف بطاريتها لا تعمل لفترة طويلة الأمد.

لكن شركة فيليبس تقدم نموذجا بديلا للهواتف الذكية المألوفة والذي أطلق عليه اسم Xenium E570، ويمكن لهذا الهاتف العمل لفترة تصل إلى 139 يوما من دون إعادة شحنه.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، تقول الشركة المصنعة أن Philips Xenium E570 يعمل لـ 4.6 أشهر من دون إعادة شحنه، إذا كان في وضع الاستعداد ، أما في وضع المحادثة فإن الهاتف يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 48 ساعة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن شحن أي جهاز آخر من بطارية الهاتف نفسه!

ونذكر بعض الخصائص الأخرى للهاتف:

الشاشة: 2.8 بوصة، ملونة، TFT، بأبعاد 240X320 بكسل.

ذاكرة الوصول العشوائي: 64 ميغابايت.

الذاكرة الداخلية: 128 ميغابايت.

دعم بطاقة الذاكرة: تصل إلى 32 غيغابايت.

بلوتوث: V3.0

الغلاف الخارجي: البلاستيك.

البطارية: 3160 ملي أمبير.

أبعاد الهاتف: 133,5x 58,6 x 15,7 ملم.

الوزن: 156 غرام.

شام تايمز

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