إبن دونالد ترامب يهين اللاجئين السوريين و يشبههم بقطع حلوى ” سكيتلز ” القاتلة !

غرد دونالد ترامب الابن، نجل المرشح الرئاسي الجمهوري المثير للجدل، دونالد ترامب، صورة، الثلاثاء، يُشبه فيها اللاجئين السوريين إلى قطع حلوى “سكيتلز”، ما أثار انتقادات واسعة النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورافق ترامب الابن الصورة بالتعليق: “هذه الصورة تعبر عن كل شيء. دعونا ننهي جدول أعمال السياسة اللائقة التي لا تضع أميركا أولاً.” وكُتب على الصورة :”إذا أخبرتك أن وعاء حلوى السكيتلز هذا، ستقتلك منه ثلاثة فقط.. هل تأخذ حفنة منه؟ هذه مشكلتنا مع اللاجئين السوريين.”

وعلق نيك ميريل، المتحدث باسم حملة نظيرة ترامب الديمقراطية، هيلاري كلينتون، إن تغريدة ترامب الابن “مثيرة للاشمئزاز”.

ويُشار إلى أن هذه ليست أول مرة يثير فيها ترامب الجدل بتصريحاته، إذ كشف عن عدد من رغباته التي قد يسعى لتحقيقها حال فوزه بسباق البيت الأبيض، تتضمن مراقبة بضع مساجد، وإخضاع اللاجئين السوريين لبرامج مراقبة، بالإضافة إلى إعادة استخدام أسلوب التعذيب “الإيهام بالغرق.” كما احتج المكسيكيون على وصفه المكسيكيين الذين يأتون إلى الولايات المتحدة بأنهم “قتلة ومغتصبين.”

(CNN)

شام تايمز

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