أمريكا : لحظة إحراق مشتبه به لسيارة بعد قتل صاحبها ( فيديو )

رصدت كاميرا مراقبة لحظة قيام مشتبه به بإحراق سيارة بعد أن قتل رجلاً كان في داخلها بحسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وعثرت الشرطة على جثة لويس بيريت (23 عاماً) داخل سيارته في مدينة نيو أورليانز في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء وبدأت تحقيقاتها في ملابسات الحادث على الفور.

وأظهر تسجيل مصور التقطته كاميرا مثبتة في باحة خلفية لأحد المنازل المجاورة لمكان الحادث شخصاً وهو يقوم بإحراق سيارة الضحية قبل أن يفر من المكان.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بعد أن وصلت فرق الإطفاء إلى شارع ماريسون قامت بإخماد الحريق في السيارة وأخرجت جثة الضحية التي أصيبت بحروق شديدة إثر الحادث.

وقالت الشرطة إن المشتبه به ظهر وهو يحرق السيارة وفر من المكان بعد أن طالته النيران وربما تعرض لبعض الحروق في جسده. وتجري الشرطة تحقيقاً في ملابسات الحادث بالإضافة إلى عمليات بحث حثيثة عن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو.

شام تايمز

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