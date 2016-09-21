سيميوني يتحدث عن حركات نيمار الاستعراضية

امتدح الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة، قائلاً، إنه “لاعب رائع. لديه شخصية، وفاز للتو بذهبية الأوليمبياد” مع بلاده.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي، عشية مواجهة البرسا غدًا على ملعب كامب نو، تعليقًا على سؤال حول رد فعله إذا استمرت حركات نيمار الاستعراضية، أمام أتلتيكو، كما فعل مؤخرًا أمام ليجانيس، إن “نيمار لديه طريقة للعب. كل شخص لديه أسلوبه وطريقة لعبه”.

وأضاف: “بالنسبة لي يروق لي أسلوبه. لقد انتقدوه وتعرضوا لحياته الشخصية. إنه يستمتع، يغني ويرقص ولا يبالي، لذا فمن الممكن أن يستمروا في انتقاده، لكنه يرد بالشكل المناسب”.

وتابع: “نيمار لاعب استثنائي، شارك في الأولمبياد، وفاز بالذهبية. انتقل إلى برشلونة ووجد المكان الذي يظهر فيه مواهبه. هو لاعب رائع”.

ويزور أتلتيكو، يوم الأربعاء ملعب كامب نو، الذي لم يفز فيه سيميوني مطلقًا، فمن أصل ثماني مواجهات خسر في خمسة، وتعادل في ثلاثة.

واعتبر سيميوني، أن برشلونة هو الأقوى، قائلا: “أعتقد أن كل المباريات تقريبًا التي خسرناها كانت الأفضلية لبرشلونة، المباريات القليلة التي تعادلنا فيها كنا نستحق التعادل، لكننا لم نستحق الفوز مطلقا طوال 90 دقيقة”.

وتابع: “إذا كنا قد تقدمنا عليهم في التسجيل لبعض الدقائق في التشامبيونز (الموسم الماضي على كامب نو 1-2)، عندما بدأنا بالتقدم بهدف، لكننا لم نخرج فائزين لأننا لم نفعل ذلك طوال الـ90 دقيقة، لهذا خرجوا فائزين بالنهاية”.

ولايزال “التشولو” يعتبر الفريق الكتالوني، هو الأفضل في العالم، حيث أضاف: “لايزال يقدم كرة قدم مضيئة، ربما الأفضل على مستوى اللعب الفردي والجماعي، ورغم عدم تتويجهم بدوري الأبطال، إلا أنهم لايزالوا في مكانة فريدة”.

وعن اللقاء، قال “بعيدًا عن أهمية السيطرة على وسط الملعب خلال المباراة، ينبغي التركيز في الكرات الهوائية؛ لأن لديهم قوة هجومية رهيبة، وكلما دافعنا نحن بأفضل شكل ستحين لنا فرصًا قد يستغلها اللاعبون الذين لديهم إمكانية اللعب غدا”.

وامتدح سيميوني، لاعب الوسط التركي ببرشلونة، أردا توران، الذي انتقل لصفوفه الموسم الماضي، قادمًا من أتلتيكو، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم الدفع في البداية، بكل من نيكو جايتان، ويانيك كاراسكو معا.

ويتوقع أن يدفع “التشولو” بالجناح البلجيكي في بداية اللقاء، وأن يجلس لاعب الوسط الأرجنتيني، على مقاعد البدلاء، كما ينتظر أن يدفع بجابي فرنانديز، وخوان فران توريس، أما في الهجوم فيتوقع اعتماده على الثنائي كيفن جاميرو، وأنطوان جريزمان.

كووورة

شام تايمز

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