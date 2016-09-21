إنريكي يشيد بلاعبي أتلتيكو مدريد .. ويدافع عن نيمار

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بمنافسه أتلتيكو مدريد قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الليجا.

وقال إنريكي في المؤتمر الخاص بالمباراة “أتلتيكو مدريد يمتلك لاعبين رائعين بالهجوم، يمكنهم خلق المشاكل لأي فريق”.

وأضاف “نحن فريقان نعرف بعضنا البعض جيدا، ستكون مباراة حماسية وهي تحفزني، لأن آخر مباراة بيننا لم تخرج بالشكل الذي كنت أنتظره، إنها اختبار جيد كي نظهر أننا في مستوى جيد”.

وفي 8 مباريات أمام دييجو سيميوني، فاز لويس إنريكي في 7 وخسر لقاءً وحيدًا، في آخر مواجهة بينهما بإياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الأوروبي والذي فاز فيها الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين.

وأكمل إنريكي “أتلتيكو يمتلك لاعبين رائعين يستطيعون الحفاظ على الكرة مثل كوكي وجابي لكن ضد فريق مثلنا أعتقد أنهم سيحاولون إغلاق المساحات”.

وتابع “جريزمان لاعب رائع وهو من أفضل المهاجمين في العالم. جودين أيضًا مدافع رائع”.

وبسؤاله عن خطة أتلتيكو مدريد لإيقاف لاعبه ميسي، أجاب إنريكي “ميسي أفضل لاعب في العالم لست قلقا حول خطة إيقافه، سيجد المساحات ويلعب جيدًا كالعادة”.

وعن الانتقادات الموجهة لطريقة لعب نيمار، أوضح “هل تطلبون من نيمار عدم القيام بمراوغات خلال أوقات معينة بالمباريات؟”.

وأردف مدرب برشلونة “نيمار سيستمر في اللعب بهذا الأسلوب، سواء كنا متقدمين 4-0 أو متأخرين في النتيجة. لماذا نتحدث عن مهارات نيمار بدلاً من الأمور غير القانونية التي يقوم بها لاعبون آخرون؟”.

أما بخصوص الظهير أليكس فيدال، الذي لا يعتمد عليه إنريكي في المباريات لتراجع مستواه، قال “الجميع يرتكبون الأخطاء وعلينا أن نحاول دوما تقليلها، والجميع عليه أن يحسن من مستواه، أحاول منح الدقائق لجميع اللاعبين”.

كووورة

شام تايمز

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