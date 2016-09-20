لاجئ سوري يصل من اليونان لبريطانيا بجواز سفر نمساوي مزور و ينتقد تراخي أمن المطار !

قالت صحيفة نمساوية إن لاجئاً سورياً وصل إلى بريطانيا باستخدام جواز سفر نمساوي مزور.

وأفادت صحيفة “هويتا” النمساوية بأن بشار حبيب (18 عاماً) وصل إلى لندن بجواز سفر نمساوي مزور، منحه أياه أحد المترجمين العاملين في شبكة “بلا حدود” اليسارية في اليونان.

ونقلت الصحيفة النمساوية الخبر عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقالت، إن بشار تم فحصه في مطار أثينا أكثر خمس مرات، ولم يكتشف أحد أن جواز السفر “مزور”.

ويعود الجواز لماريوس بريم (24 عاماً)، وهو عامل أيضاً في شبكة “بلا حدود”، لكن حبيب يقول إنه لم يحصل على الجواز من صاحبه.

وعلى الرغم من عدم وجود شبه بينه وبين صاحب الجواز الأصلي، إلا أن حبيب تمكن من الوصول إلى لندن خلال أقل من 24 ساعة، حيث اشترى تذكرة سفر إلى لندن، ووصل دن أن يكتشفه أحد.

وقال حبيب للصحيفة البريطانية إنه صدم من تراخي أمن المطار، وأضاف : “أنا رجل صادق وأتيت إلى لندن لطلب اللجوء ودراسة الطب لكي أساعد الناس في سوريا ولكن كان من الممكن أن يأتي شخص جهادي إلى هنا بمثل هذه الطريقة التي أتيت بها”.

شام تايمز

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