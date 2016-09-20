” جند الأقصى ” ينضم إلى لائحة الإرهاب الأمريكية

أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها عن تصنيف فصيل “جند الاقصى”، الناشط في ريف حماة بالدرجة الأولى، كـ “تنظيم إرهابي عالمي”، يهدد مصالح الوزلايات المتحدة الامريكية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه بموجب التصنيف الجديد ستفرض عقوبات على الأشخاص والقيادات المنتمية لهذا التنظيم، ومصادرة ممتلكاتهم في الولايات المتحدة، كما يحظر على المواطنيين الأمريكيين التعامل مع هذا التنظيم أو الانخراط فيه.

وكان التنظيم جزءاً من جيش الفتح قبل أن يتم استبعاده لاحقاً، ويصف ناشطون معارضون التنظيم بأنه مقرب من تنظيم “داعش”.

شام تايمز

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