وكالة: روسيا تقول إن حريقا شب في قافلة المساعدات بسوريا ولم تقصف

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن الوزارة رفضت الثلاثاء تأكيدات بأن قافلة مساعدات قرب حلب قصفت أو استهدفت من الجو .

مشيرا إلى اعتقادها أن حريقا شب في القافلة.ونقلت عن كوناشينكوف قوله تعليقا على الواقعة التي حدثت أمس الاثنين إن جماعة للدفاع المدني تعرف باسم الخوذ البيضاء وتقوم بعمليات إنقاذ هي التي تستطيع الإجابة عن سؤال من المسؤول ولماذا.

ونسب إلى كوناشينكوف قوله إن الخوذ البيضاء قريبة من جماعة متشددة كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة.

شام تايمز

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