الائتلاف يتهم موسكو باستهداف شاحنات اغائة بريف حلب والسعي لانهاء الهدنة السورية .. حجاب: الهدنة فشلت والأسد فقد شرعيته وبقاؤه مرتبط بقوى الخارج

دان “الائتلاف الوطني”, يوم الثلاثاء, استهداف شاحنات الاغاثة في ريف حلب, والذي أدى الى مقتل العديد من المدنيين من بينهم موظفين في الهلال الاحمر, محملا روسيا “المسؤولية الكاملة” عن هذه الحادثة وعن انهاء وقف اطلاق النار بسوريا.

واوضح الائتلاف, في بيان, نشر على موقعه الالكتروني, ان ” الطائرات الروسية قامت مع طائرات اخرى تابعة لقوات النظام مساء الإثنين بقصف قافلة إغاثة مكونة من نحو 20 شاحنة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر، أثناء عبورها بلدة أورم الكبرى بمحافظة حلب، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، واندلاع النيران في عدد من الشاحنات”.

وجاء ذلك عقب يوم من سقوط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة” وسط اتهامات للجيش النظامي وسلاح الجو الروسي بارتكابها.

وأشار البيان الى ان ” الجريمة تأتي كإعلان عن حرق كل الحلول ومتابعة خيار القتل والتدمير الذي يفضله النظام بدعم من الروس، كما تأتي من جانب آخر، كإدانة لعجز المجتمع الدولي وغيابه عن تحمل مسؤولياته أمام حرب إجرامية تشن منذ خمس سنوات على الشعب السوري”.

وعلق الهلال الأحمر السوري كافة انشطته في حلب لثلاثة أيام احتجاجا على قصف قافلة المساعدات, كما جنيف قررت الأمم المتحدة تاجيل تحركات كل قوافل المساعدات في سوريا , على خلفية هذه الحادثة.

و فشلت عملية ادخال المساعدات الانسانية إلى احياء حلب ، بناء على الاتفاق الأمريكي الروسي ، وذلك وسط اتهامات للنظام السوري بعرقلة ادخال المساعدات, ودعوات تطالب موسكو بالضغط على الحكومة السورية من اجل ايصالها, في حين اعلنت الخارجية السورية ان السلطات قامت بالمطلوب لتسهيل وصول المساعدات الى حلب .

حجاب: الهدنة فشلت والأسد فقد شرعيته وبقاؤه مرتبط بقوى الخارج

قالت الهيئة العليا للمفاوضات إن رأس النظام بشار الأسد فقد شرعيته وسيطرته على الأرض، وأصبح يعتمد في بقائه على تدخل قوى خارجية، محملا إياه التدهور الذي وصلته البلاد.

وجاء كلام الهيئة على لسان منسقها الدكتور رياض حجاب، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الداعمة للمعارضة السورية في نيويورك، حيث أضاف أن الحل في سوريا يكمن في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة برفع الحصار عن المناطق في سوريا، مشددا على ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي تنفيذ هذه القرارات.

واستعرض رياض حجاب رؤية المعارضة الخاصة بمستقبل سوريا من خلال عملية تفاوضية تؤسس لمرحلة انتقالية تبدأ مع رحيل بشار الأسد، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وصولا إلى الانتقال النهائي من خلال انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية.

وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى إنشاء منظومة حكم جديدة تصون وحدة البلاد وتحافظ على مؤسسات الدولة وتحقق التمثيل العادل لسائر أبناء الوطن.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تشمل وضع آليات عملية لضمان ممارسة هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية لمنع التدخل الخارجي وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد تزامنا مع تبني برنامج لمكافحة الإرهاب.

وبيّن حجاب أن رؤية المعارضة للحل في سوريا قابلة للتطوير وفق تطلعات الشعب السوري.

شام تايمز

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