محافظ حمص يعلن تأجيل اجلاء مقاتلي المعارضة من الوعر يومين او 3 “لاسباب لوجستية”

اعلن محافظ حمص طلال البرازي, يوم الثلاثاء, عن تأجيل اجلاء المئات من مقاتلي المعارضة السورية مع عائلاتهم من حي الوعر يومين او 3 أيام “لاسباب لوجستية”, و”عدم ضمان أمن الطريق”.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن البرازي قوله ان “الظروف عندما تكون سانحة سيبدأ على الفور إجلاء المقاتلين وعائلاتهم, حيث من المتوقع بدء إجلاء نحو 300 مقاتل وعائلاتهم أو نحو ألف شخص في المجمل في 22 حافلة في غضون يومين أو ثلاثة أيام”.

وارجع البرازي سبب التاجيل في اجلاء المقاتلين مع عائلاتهم من حمص الى “اسباب لوجستية”, وله “صلة بالوصول الآمن للجماعات المسلحة التي ستغادر الوعر”.

وجاء ذلك بعد يوم من اعلان مصادر معارضة عن تأجيل اجراءات خروج دفعة من أهالي حي الوعر في حمص الى ريف ادلب شمالاً، بسبب عدم ضمان أمن الطريق واعتذار الأمم المتحدة عن الإشراف على العملية.

وكان من المقرر أن يخرج الاثنين، بموجب اتفاق، 250 إلى 300 مقاتل من قوات المعارضة مع عوائلهم، من الحي المحاصر باتجاه إدلب، وأغلب المقاتلين من المصابين، الذين لا يمكن علاج إصاباتهم في الحي، اضافة لتسوية أوضاع عدد آخر منهم.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف شبه اليومي.

ويقيم في حي الوعر حوالى 75 ألف نسمة مقابل 300 الف قبل بدء النزاع في سوريا في آذار عام 2011, بحسب تصريحات سابقة لمحافظ حمص.

شام تايمز

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