الخارجية الأمريكية: واشنطن “غاضبة” لتعرض قافلة مساعدات إنسانية للقصف بحلب

اعربت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها عن غضبها لتعرض قافلة مساعدات إنسانية للقصف قرب مدينة حلب.

وقالت الخارجية الامريكية في بيان لها إن “ستثير هذه القضية بشكل مباشر مع روسيا وستقيم آفاق التعاون المستقبلي مع موسكو”، مشيرة إلى أن “النظام السوري وروسيا كانوا على دراية بوجهة ومهمة قافلة المساعدات في حلب ورغم ذلك تمّ إستهدافها”.

واستهدفت غارات جوية الاثنين قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل 12 متطوعاً وسائقاً على الأقل.

وتاتي هذه التطورات بعد أعلان الجيش النظامي يوم الاثنين انتهاء هدنة استمرت أسبوعا بوساطة أمريكية وروسية.

شام تايمز

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