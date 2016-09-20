بان يفتتح اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة .. استهداف قافلة المساعدات بحلب ربما “متعمد” و “عمل جبان” .. النظامي وروسيا ينفيان مسؤوليتهما

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون, يوم الثلاثاء, الى “وقف اعمال القتال” في سوريا و “بدء المحادثات” بين الاطراف السورية, متهما النظام السوري بارتكاب “انتهاكات” في البلاد, وذلك بعد الاعلان عن انتهاء مفعول سريان الهدنة والتي استمرت أسبوعا.

واتهم بان كي مون , في كلمته , خلال افتتاح أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للامم المتحدة, النظام السوري “بقتل المدنيين”, و “الاستمرار في قصف الأحياء السكنية واحتجاز المدنيين”.

ودعا كافة الأطراف التي تتمتع بنفوذ إلى “العمل من أجل وقف القتال وبدء المحادثات”.

وكانت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف انتهت نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا استبعد عقد جولة من المحادثات قريبا نتيجة الوضع المعقد في حلب.

وعن الغارة التي استهدفت قافلة مساعدات إنسانية في أورم الكبرى في ريف حلب مساء الاثنين, رجح بان كي مون انها ” متعمدة”، مضيفا أن “أولئك الذين قصفوا الضحايا جبناء”.

وندد بان كي مون بالقصف الذي تعرضت له قافلة للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري في منطقة حلب. ووصف ما حصل بـ”الهجوم المقزز والوحشي والمتعمد على الارجح” ما دفع الامم المتحدة إلى تعليق عملياتها الانسانية في سوريا.

ووصف العاملين في المجال الانساني في سوريا بـ”الابطال” ونعت الذين قصفوهم بـ”الجبناء” الذين يجب ان “يحاسبوا على افعالهم”.

وقال بان كي مون إن النزاع في سوريا هو النزاع “الذي يوقع اكبر عدد من القتلى ويتسبب باكبر قدر من زعزعة الاستقرار” مهاجما بشكل أساسي الحكومة السورية .

وقال في هذا الاطار “الكثير من المجموعات قتلت مدنيين ابرياء، ولكن ايا منها لم يقتل بقدر الحكومة السورية التي تواصل استخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق سكنية وتعذيب الاسرى بشكل ممنهج”.

وعقد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يعقد اجتماعا , في وقت سابق اليوم, َ في نيويورك مع نظيره الامريكي جون كيري, لبحث وقف لإطلاق النار في سوريا وضربات جوية على قافلة مساعدات في حلب.

وجاء ذلك عقب يوم من سقوط قتلى وجرحى, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة” وسط اتهامات للجيش النظامي وسلاح الجو الروسي بارتكابها, الامر الذي نفته الحكومة السورية وموسكو.

واسفرت الحادثة عن تعليق الهلال الأحمر السوري كافة انشطته في حلب لثلاثة أيام احتجاجا على قصف قافلة المساعدات, كما قررت الأمم المتحدة تاجيل تحركات كل قوافل المساعدات في سوريا .

وياتي انطلاق الجمعية العامة للامم المتحدة وسط مشادات حادة وتبادل للتهم بين موسكو وواشنطن حول عدم الالتزام بالاتفاق الذين توصلا اليه حول وقف اطلاق النار في سوريا, واستمرت لمدة اسبوع, وشهدت عدة خروقات من قبل النظام والمعارضة, حتى أعلن الجيش السوري أمس الإثنين انتهاء العمل بالهدنة.

وشهد الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا صعوبات في التنفيذ بعدة نقاط، وتحديداً إيصال المساعدات الى مناطق محاصرة في حلب، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الروس والامريكيان حول محاولة “التنصل” من تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاق.

النظامي وروسيا ينفيان مسؤوليتهما عن استهداف قافلة مساعدات بريف حلب

نفى الجيش النظامي ووزارة الدفاع الروسية, يوم الثلاثاء, الاتهامات التي وجهت اليهما باستهداف قافلة مساعدات بالقرب من مدينة حلب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

و نقلت وكالة (سانا) للأنباء الرسمية عن مصدر عسكري قوله بأنه “لا صحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام عن استهداف الجيش النظامي قافلة مساعدات إنسانية في ريف حلب”.

من جانبها, نقلت وكالات انباء روسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف قوله ان “الطائرات الحربية الروسية وكذلك السورية لم تنفذ أي قصف جوي ضد قافلة إنسانية بالقرب من حلب”.

وكان الكرملين أعلن, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, ان موسكو تتحقق من الانباء بشأن استهداف شاحنات اغاثة بريف حلب, وذلك بعد الاتهامات التي وجهت لها بانها المسؤولة عن الحادثة.

واوضح اللواء “درسنا بدقة شريط الفيديو الذي نشره “النشطاء” من مكان الحادث ولم نجد ما يدل على إصابة قافلة الشاحنات بأية ذخائر حربية. ولم تظهر أي حفر في المكان ولا أية إصابات في هياكل الشاحنات أو تناثرها لقطع نتيجة موجات انفجارات القنابل الجوية. كل ما عرض في الفيديو كان النتيجة المباشرة لحريق بدأ وبشكل غريب في وقت واحد مع بدء الهجوم الشامل للمسلحين في حلب”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن خط سير القافلة يمر عبر مناطق تخضع للفصائل المسلحة، ولذلك قام مركز المصالحة الروسي, يوم الاثنين, بمرافقة القافلة المذكورة بطائرات بدون طيار.

وشدد الجنرال على أن الحمولة وصلت بأمان وسلام إلى نقطة النهاية المحددة لها في تمام الساعة 13:40 بتوقيت موسكو. وبعد ذلك توقف المركز الروسي عن مراقبتها وبات مصير القافلة وكافة المعلومات عن مكان تواجدها بحوزة الفصائل المسلحة الذين يسيطرون على المنطقة المذكورة.

واتهم الضابط الروسي “إرهابيين” من “جبهة النصرة” بشن يوم أمس هجوم شامل وكبير في ذلك الاتجاه في حلب وبدعم من المدفعية وراجمات الصواريخ”.

وكانت موسكو اعلنت, في وقت سابق, ان الجيش النظامي مدعوما بطائرات القوات الجوية الروسية صد مساء الاثنين هجوما نفذته مجموعات متقدمة لجبهة النصرة في الضواحي الجنوبية الغربية لحلب.

وسقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, بينهم مدير مركز الهلال الاحمر السوري وعدد من الموظفين والمتطوعين الآخرين جراء قصف جوي استهدف قوافل المساعدات الانسانية في منطقة اورم الكبرى بريف حلب الغربي, في حادثة وصفتها مصادر معارضة “بالمجزرة” وسط تضارب بالانباء بخصوص مصدر القصف, حيث تحدثت بعض المصادر ان الطيران النظامي هو المسؤول عن ذلك, في حين اتهمت مصادر اخرى الطيران الروسي.

شام تايمز

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