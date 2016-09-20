بريطانيا: سبعة أشهر سجن لإمرأة تبولت مرتين على نصب تذكاري للحرب

لندن ـ “شام تايمز”: قضت محكمة بريطانية بسجن إمرأة في الثانية والأربعين من العمر مدة سبعة أشهر، لتبولها مرتين على نصب تذكاري للحرب في بلدة غرايز بمقاطعة إسكس.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كيلي مارتن بالت أول مرة على النصب التذكاري في وضح النهار عندما كان محاطاً بأكاليل الخشخاش في نيسان/ابريل الماضي، وكررت فعلتها مرة ثانية في حزيران/يونيو الماضي وقبل يوم من الذكرى السنوية لمرور 100 عام على معركة السوم.

وادانت محكمة التاج بمدينة بازليدون كيلي، الأم لطلفين، بتهمة خدش الحياء العام، واستمعت إلى أنها ألقت زجاجة في وجه مسعف، واصدرت حكماً بسجنها سبعة أشهر.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت المرأة في الثاني من تموز/يوليو الماضي بتهم خدش الحياء العام، وتدنيس ممتلكات عامة، واستخدام لغة مسيئة ضد مسعف.

شام تايمز

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