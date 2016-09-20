بريطانيا تعلن التزامها بتعميق علاقات تدريب القوات المسلحة المصرية ومواصلة العمل معه

لندن ـ “شام تايمز”: اعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن بلادها ملتزمة بتعميق علاقات التدريب مع القوات المسلحة المصرية، وتعهدت بمواصلة العمل مع الجيش المصري لتقديم المزيد من الدورات التدريبية له.

وذكرت الوزارة أن المملكة المتحدة درّبت منذ العام الماضي أكثر من 80 جندياً من القوات المصرية في مجال مكافحة العبوات الناسفة، وتوفير الحماية الشخصية، وخطت خطوات كبيرة مع مصر في مجال تدريب قواتها.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون “إن التدريب الحيوي الذي وفّرناه ساعد القوات المسلحة المصرية على إبطال مفعول عبوات ناسفة خطيرة أثناء تصديها لعدونا المشترك الإرهاب، وسنقوم الآن بتعزيز تعاوننا مع حلفائنا المصريين لتمكينهم من تطوير قدرات التدريب في قواتهم المسلحة”.

ووصف فالون مصر بأنها “شريك حيوي”، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة “ستوصل العمل معها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واضاف وزير الدفاع البريطاني أن بلاده تقدم مساهمة راسخة في بعثة القوات والمراقبين متعددي الجنسيات لحفظ السلام غير تابعة للأمم المتحدة ومقرها في مصر، وأرسلت في وقت سابق من العام الحالي 100 من أفراد فرقة المهندسين الملكية إلى هناك لتقديم إسناد هندسي قصير الأجل لهذه البعثة”.

وكان فالون زار القاهرة هذا الأسبوع والتقى نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، ووزيرالدولة للانتاج الحربي اللواء محمد العصار.

شام تايمز

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