مجلس الوزراء : تعديل الرسوم المفروضة على منح الإقامة بسورية للعرب والأجانب .. عقوبات على كل من يسيء لسمعة جودة المنتجات السورية المعدة للتصدير

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس البدء بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2016-2017 والتي راعت الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بواقعية من خلال تشجيع زراعة جميع المناطق الآمنة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الحيواني بتأمين متطلبات استيراد الأبقار والأعلاف.

وركزت الخطة على زيادة المساحات البعلية والمروية المزروعة بالقمح مقارنة بالعام السابق وتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذها ومعالجة الصعوبات التي تعترضها مباشرة.

وطلب المجلس من وزارة العدل إعداد صك تشريعي يقضي بفرض عقوبات على كل من يسيء إلى سمعة جودة المنتجات السورية المعدة للتصدير الزراعية منها والصناعية كما طلب المجلس من وزارتي الصحة والتعليم العالي تكليف مجموعة من الأطباء العمل والتناوب في مشافي دير الزور نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك.

وبناء على الزيارات الجماعية التي قام بها الوزراء إلى المحافظات واطلاعهم على القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين قرر المجلس تخصيص اجتماع عمل لوضع برنامج وآلية زمنية واضحة لمعالجة هذه القضايا.

وقرر المجلس إعادة تشكيل اللجان السورية المشتركة مع الدول الصديقة التي تربطها بسورية علاقات اقتصادية وتجارية وتأمين المتطلبات البشرية والمادية لتطوير عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ونظرا لدور الإعلام كوسيط في نقل المعلومة الدقيقة والاهتمام بالقضايا التي تهم المواطنين وإيضاح البرامج والخطط أمام الرأي العام وجه مجلس الوزراء إلى الوقوف على واقع عمل المكاتب الإعلامية في الوزارات وتطوير أدائها.

وأقر المجلس مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 لعام 2014 المتضمن تعديل الرسوم المفروضة على منح الإقامة للعرب والأجانب لقاء إصدار بطاقات الإقامة وذلك تماشيا مع الظروف الراهنة والأنظمة المتبعة في معظم دول العالم.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2016-2017 تميزت بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح بزيادة قدرها أكثر من 72 ألف هكتار عن العام الماضي.

كما ستركز الوزارة في أنشاطتها ضمن الخطة على الزراعات الأسرية ودعم الثروة الحيوانية والتخطيط لتأمين البكاكير لمربي الثروة الحيوانية إضافة إلى تشجيع الزراعات بالمناطق التي أعاد الجيش العربي السوري إليها الأمن والاستقرار خلال الفترة السابقة وتشكيل لجان فنية على مستوى كل منطقة زراعية مهمتها متابعة تنفيذ الخطة.

ووصف القادري الخطة بالطموحة وبأنها تتلاءم مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وتؤمن الاحتياجات الداخلية من المنتجات الزراعية إضافة إلى تحقيق متطلبات الصناعة الزراعية وفائض للتصدير لافتا إلى أنه سيتم تنفيذها بجهود مشتركة مع الوزارات المعنية ولاسيما وزارة الموارد المائية.

سانا

شام تايمز

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