تغريم لاجئين سوريين لقاء إنقاذهم من على سطح مدخنة صعدوا إليها للاحتجاج على أوضاعهم !

غرمت السلطات الألمانية في مدينة باساو، لاجئين سوريين بمبالغ طائلة تم صرفها لإنقاذهم من أعلى مدخنة.

ووفق المعلومات في وسائل إعلام ألمانية، فإن 4 لاجئين سوريين في بلدة فيلزهوفن التابعة لمدينة باساو، قاموا في آذار الماضي بتسلق مدخنة محطة توليد للكهرباء، احتجاجاً على وضعهم السيء في مأوى اللاجئين الذي يقطنون فيه.

وأفادت الشرطة بأن اللاجئين تم إنقاذهم عن طريق استخدام مروحية وصلت إلى سطح المدخنة الذي يرتفع عن الأرض 140 متراً، واستغرقت العملية 3 ساعات.

وأضافت الشرطة، بحسب ما أوردت صحيفة “باساور نوير برسر”، أن تكلفة العملية بلغت 45 ألف يورو، وأن كل لاجئ ممن تم إنقاذهم سيغرم بمبلغ 4 آلاف يورو.

وأشار “كريستيان بيدرمان” المتحدث باسم الشرطة، إلى أن المبلغ سيتم استيفاؤه من اللاجئين على شكل أقساط.

شام تايمز

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