السجن عامين لصحافي روسي شهير دعا لمحو سوريا من على وجه الأرض !

طالب ممثل النيابة العامة خلال المداولات القضائية بمحكمة منطقة برسينيا في موسكو بفرض عقوبة السجن لمدة عامين على المتهم الصحافي الروسي أنطون نوسيك لنشره على الإنترنت مواد متطرفة، بحسب ما جاء في كلمة ممثل النيابة في المحكمة خلال مرافعات الادعاء والدفاع.

ويرى التحقيق أن المتهم قام وبهدف تأجيج الكراهية والعداء القومي ضد مجموعة من الأشخاص وفقا للانتماء القومي يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 بالنشر في أحد مواقع الانترنت مقالة تحت عنوان “يجب محو سوريا من وجه الأرض”.

وتضمنت المقالة، بحسب قناة “روسيا اليوم”، مواد متطرفة يعاقب عليها القانون وفقا للقسم 1 من المادة 282 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (إثارة الكراهية أو العداء وكذلك إهانة الكرامة الإنسانية)، والعقوبة وفقاً لهذه المادة هي السجن لفترة تتراوح بين عامين و4 أعوام.

وتم توقيف نوسيك ووضعه تحت الإقامة الجبرية في بيته لكنه لم يعترف بذنبه.

واليوم طلب ممثل الدفاع من المحكمة أن تضيف إلى مواد القضية الجنائية “شهادة حسن سلوك” للسيد نوسيك مقدمة من الحاخام الأكبر في روسيا بيريل لازار، وكذلك من أحد أساتذة جامعة موسكو الحكومية.

أما المدون نفسه فقد أقر اليوم بأنه “تجاوز الحد” بعض الشيء لكنه اعتبر أن ذلك حق مشروع لا يعاقب عليه القانون.

وأشار في حديث مع إذاعة “صدى موسكو” إلى أنه قام سابقا بجمع أكثر من 400 مليون روبل لصالح الأعمال الخيرية عبر مدونته في الانترنت وشدد على أن عدد المشتركين في المدونة أكثر من 1.5 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن أنطون نوسيك من مواليد 4 يوليو/ تموز 1966، في موسكو. ويعتبر من الصحفيين المعروفين في روسيا. وأحيانا يطلق عليه لقب أحد “آباء الإنترنت الروسي”، وهو يحمل شهادة طبيب أسنان.

وهاجر نوسيك إلى “إسرائيل” في عام 1990، وبدأ هناك العمل كصحفي وعاد إلى روسيا في عام 1997 ويعتبر أحد المدونين الأكثر شعبية في روسيا.

(RT)

شام تايمز

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