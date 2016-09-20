بالفيديو .. حشد من المارة ينقذون مسناً من السطو على سيارته

تعاون مجموعة من المارّة وسائقي السيارات على تلقين لصين درساً لن ينسياه أبداً، بعدما انقضوا عليهما و أوسعوهما ضرباً، عندما حاولا سرقة سيارة رجل عجوز في الشارع.

وفي بداية الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وتم تصويره في مدينة ديربان، يظهر اللصان وهما يرميان الرجل العجوز خارج سيارته، قبل أن تهب امرأة كانت سيارتها متوقفة في المكان للدفاع عنه.

وما هي إلا لحظات، حت انضم عدد كبير من المارة وسائقي السيارات إلى المرأة، وراحوا يوسعون أحد اللصين ضرباً وركلاً، في حين تمكن اللص الآخر من الهرب ، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تمكن أحد شهو العيان على الحادثة ويدعى ريفاج رامداس من تصوير ما حدث، وشارك مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب اللصين بعد محاولة السرقة الفاشلة، كما نشر صورة لأحد اللصين ملقى على الأرض ووجهه مضرج بالدماء.

وعلّق ريفاج على الفيديو بالقول: “أنا سعيد لأن سكان المدينة تعاونوا ووقفوا يداً واحدة ضد اللصين، وكما تشاهدون في الفيديو فقد هرب أحدهما، في حين تعرض الآخر للضرب المبرح”.

شام تايمز

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