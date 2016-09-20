طالب أمريكي يفقد وعيه بصفعة واحدة من زميلته !

في مشهد مضحك ومؤسف معاً، تلقى طالب في جامعة أمريكية صفعة قوية أفقدته الوعي من فتاة بعد دعابة قام بها برفقة زملائه مع عدد من طالبات المدرسة.

وأظهر تسجيل مصور تداولته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام مجموعة من طلاب جامعة وينغيت في ولاية كارولاينا الشمالية بشد شعر الفتيات من الخلف في دعابة سمجة أثناء جلوسهن في مقهى الجامعة.

فبعد أن شد زملاؤه شعر فتاتين من الخلف قام فريدي ماكولوم بشد شعر فتاة فانتزع الجزء المستعار من شعرها ، وما كان من الفتاة إلا أن وجهت إليه صفعة قوية تردد صداها في أرجاء المكان كله.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أدت الصفعة القوية إلى فقدان فريدي للوعي، وسط ذهول من الطلاب وجميع المتواجدين في المكان.

يذكر بأن مقطع الفيديو حصل على عدد مشاهدات هائل وصل إلى 47 مليون مشاهدة، بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية الأسبوع الماضي، وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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