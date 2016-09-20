وزير العمل اللبناني يكشف عن برنامج لـ سوريا للسوريين والسوريون إلى سوريا

كشف وزير العمل اللبناني “سجعان قزي” أن وزارته تعمل على برنامج شامل لعودة السوريين الموجودين في لبنان إلى سوريا مطلع العام المقبل 2017.

وقال قزي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن عنوان المرحلة المقبلة سيكون “سوريا للسوريين، والسوريون إلى سوريا”، مشيراً إلى أنه سيبدأ تنفيذ البرنامج مطلع العام المقبل ويستمر مدة عامين.

وطالب الوزير اللبناني الدول العربية والمانحة بتأمين تكاليف عودة السوريين، وقال إن السوريين باتوا يشكلون خطراً على الهوية الوطنية اللبنانية والكيان اللبناني الذي أصبح معرضاً للتغيير.

وكان خطاب العنصرية والكراهية تصاعد ضد اللاجئين السوريين من قبل سياسين لبنانين بشكل واضح في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الهجوم على قرية مسيحية في منطقة البقاع قرب الحدود السورية، في 27 حزيران.

وتعرض اللاجئون عقب ذلك إلى حالات اعتقال تعسفية عنصرية. نتيجة حملة منظمة من قبل تيارات حزبية ودينية نادت بطرد السوريين، وسعت إلى التضييق عليهم.

وكان وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، غرد قبل يومين على حسابه الشخصي على تويتر أنه مع منح الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية مع استثناء السوريين والفلسطينيين، “للحفاظ على بلدنا” حسب تعبيره ما أثاء موجة عارمة من الغضب ضده.

ويخشى اللاجئون السوريون في لبنان من خطر الترحيل، رغم كونهم يعيشون في ظروف مادية صعبة، ويواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على الأوراق الرسمية، الأمر الذي يجعل من إقامتهم “غير شرعية” من وجهة نظر الحكومة اللبنانية.

شام تايمز

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