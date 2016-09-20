“فرانس فوتبول” تعلن قواعد الكرة الذهبية الجديدة

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” عن قواعد وشروط وموعد النسخة الحادية والستين من “الكرة الذهبية”، بعد انتهاء الشراكة بين المجلة الفرنسية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي استمرت 6 سنوات.

وأكدت المجلة الفرنسية، أن إعلان الفائز بالكرة الذهبية سيكون في الأسبوع الأخير من كل عام بعدما عادت “الكرة الذهبية” إلى مؤسستها وصاحبة حقوقها “فرانس فوتبول” منذ عام 1956 وحتى 2010، حيث تشاركت مع الفيفا قبل أن ينهي الأخير شركاته وتعود الجائزة إلى المجلة مرة أخرى.

وأوضحت “فرانس فوتبول” أن عملية الاختيار ستعود إلى سابق عهدها، للصحفيين ومراسلي المجلة الفرنسية في العالم، بعدما كانت تخصص 33% من الأصوات للمدربين و33% لقائدي المنتخبات الوطنية، و33% لصحفيي “فرانس فوتبول”.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى ارتفاع عدد المرشحين للفوز بالجائزة من 23 لاعبًا إلى 30 لاعبًا في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تصفيتهم إلى 3 مرشحين لاختيار أفضلهم للحصول على جائزة الكرة الذهبية رقم 61.

وذكرت “فرانس فوتبول” نقلا عن أحد الفائزين باللقب عام 1969 جياني ريفيرا، بعد انفراد المجلة الفرنسية بجائزتها، أن الكرة الذهبية “عادت إلى عائلتها بعد انفصال الفيفا عن شراكة 6 سنوات واستقلال جائزة الفيفا بنفسها مرة أخرى”.

كووورة

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes