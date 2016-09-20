7 أشياء يحتاجها مورينيو لإعادة مانشستر يونايتد لعصره الذهبي

لا يعرف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدوء منذ أن رحل عن تدريب الفريق الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون، الذي قاد الفريق لأكثر من عقدين من الزمن كان فيهما مانشستر من أقوى الأندية في أوروبا.

الخسائر الثلاث الأخيرة لليونايتد أعادت للأذهان المشكلة التي كان يعاني منها الفريق في عهد لويس فان جال، في الموسمين الماضيين، على الرغم من التعاقد مع المدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو، إلا أن فريق الشياطين الحمر لا يزال يعاني.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، سلطت الضوء على عوامل يحتاجها مورينيو للنجاح والتغيير في مانشستر يونايتد.

1. إسقاط واين روني

من المحزن أن يرى الجميع ما وصل إليه الإنجليزي الدولي واين روني، فالمهاجم الفذ في صفوف مانشستر يونايتد لم يعد كما هو، وفقد الكثير من بريقه بعد تقدمه في العمر.

إضافة إلى ذلك فإن اللاعب الأكبر منه سنًا زلاتان إبراهيموفيتش أفضل منه من الناحية الجسدية، كما أن روني يعيق حركة بول بوجبا بمركزه الجديد.

2. إعادة شفاينشتايجر إلى الفريق

يبدو أن مورينيو اعتاد على نبذ اسم كبير كلما انتقل لتدريب فريق جديد، وفي مانشستر يونايتد كان الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتايجر هو ضحية مورينيو.

وتعتقد الصحيفة أن إعادة الألماني إلى الفريق مرة أخرى سوف تجعل بوجبا يزدهر ويتوهج، كما حدث في يوفنتوس والمنتخب الفرنسي فهو يعرف كيف يلعب إلى جانب كبار السن.

3. البدء بماركوس راشفورد

بدا اللاعب الشاب ماركوس راشفورد مميزًا مع الفريق في المباريات الأخيرة ويعرف كيف يسجل الأهداف وكيف يكون مصدر إزعاج لمدافعي الخصوم.

ومن الواضح أن مارسيال لا يملك ما يملكه راشفورد، لذا فإن مورينيو بحاجة إلى الدفع براشفورد وإعطاء مارسيال قسطًا من الراحة.

4. اللعب بمورجان شنايدرلين

إشراك مورجان شنايدرلين في مركز الوسط الدفاعي في مانشستر يونايتد والانضباط الذي يتميز به هذا اللاعب قد يجعل أمام بوجبا المزيد من الحرية والحركية في وسط الميدان.

يبدو أن اللاعب السابق في صفوف ساوثهامبتون قد يكون اللاعب الكلاسيكي لمورينيو والذي سيقوم بحل معضلة الفريق.

5. ظهير أيمن جديد

يشارك أنطونيو فالنسيا مع مانشستر يونايتد في مركز الظهير الأيمن، وفي الواقع هذا المركز ليس مركزه الحقيقي، فهو يلعب كجناح أيمن.

وعلى الرغم من أنه لعب في هذا المركز سابقًا تحت قيادة فيرجسون في بعض الأحيان، إلا أن هناك أخطاء يرتكبها تؤثر على مردود الفريق ومجهوده.

6. عدم تسليط الضوء على أخطاء أي لاعب

في مباراة مانشستر سيتي سلط مورينيو الضوء على أخطاء هينريك مخيتريان، وأمام واتفورد اتهم لوك شو بأنه سبب الخسارة، هذا ما لا يجب أن يحدث من مورينيو من الآن فصاعدًا.

في بورتو وإنتر ميلان كان مورينيو يحمي لاعبيه بأي طريقة ممكنه، وهذا كان أحد أهم أسباب نجاحه مع بورتو وإنتر ميلان سابقًا.

7. إراحة دي خيا

دافيد دي خيا مشروع أحد أعظم حراس المرمى على مر التاريخ، ولكن عدم وجود منافس له في مانشستر يونايتد وخوضه لكل المباريات ولّد بعض التهاون في مستوى وأداء اللاعب.

يجب على مورينيو أن يخلق منافسة بين دي خيا وحراس الفريق الآخرين من أجل تألق كبير مجددًا للحارس الدولي الإسباني.

كووورة

شام تايمز

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