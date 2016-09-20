فكرة جديدة تهدف إلى منع هيمنة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني

منذ أربعة أعوام وبايرن ميونيخ هو بطل الدوري الألماني، ومن المنتظر أن يواصل هيمنته على عالم الكرة في ألمانيا، وفي محاولة لجعل البطولة أكثر إثارة ومنع فريق واحد من السيطرة عليها يوجد الآن اقتراح بتغيير نظام الدوري.

بعدما أصاب الملل الكثيرين من عشاق الكرة الألمانية بسبب سيطرة بايرن ميونيخ على الدوري الألماني (بوندسليجا)، إذ أنه فاز بالبطولة في المواسم الأربعة الأخيرة تحدث فولفجانج هولتسهويزر، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرليفركوزن عن فكرة إجراء تعديل على البطولة الألمانية سعيا إلى منع بايرن من السيطرة عليها، ويرى هولتسهويزر أن هيمنة بايرن على البطولة يصيبها بأضرار مادية.

الفكرة التي تحدث عنها الآن فولفجانج هولتسهويزر، فكرة خطرت على باله قبل ثلاث سنوات لكنها جلبت له السخرية آنذاك. أما الآن، وبعد فوز بايرن بالبطولة في المواسم الماضية، وكان الموسم الماضي، متقدما بـ25 نقطة عن صاحب المركز الثاني بروسيا دورتموند، فقد أصبحت تلقى فكرته قبولا لدى كثيرين من المعنيين بالأمر في عالم الكرة الألمانية.

وحسب ما نشرت مجلة كيكر الألمانية في عدد الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول) تقوم الفكرة على إقامة بطولة مصغرة بين الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في نهاية المسابقة. ويواجه الفريق صاحب الصدارة الفريق صاحب المركز الرابع، والفائز منهما يلعب على لقب البطولة مع الفريق الفائز في لقاء صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث.

وقال هولتسهويزر إن تلك الفكرة هي حاليا أهم من أي وقت مضى “على المدى الطويل هيمنة ناد من الأندية أمر ليس جيدا بالنسبة للمنافسة، كما أن الشركاء الكبار للبوندسليجا (الدوري الألماني) لن يكون الأمر بالنسبة لهم سيان حينما يكون معلوما في أكتوبر/ تشرين الأول من سيصبح بطلا للدوري”.

توخيل مع الفكرة

وأضاف هولتسهويزر، المشهور بأفكاره الغربية، إن وجود نصف نهائي ومباراة نهائية في الدوري الألماني “سيتحقق من ورائه عائد أيضا يمكن استخدامه بشكل مفيد.”

ومن جانبه ألمح مدرب بروسيا دورتموند توماس توخيل إلى أنه لا مانع لديه من فكرة إدخال تعديل على نظام الدوري الألماني، الذي اقترحه فولفغانغ هولتسهويزر، وقال “ولمَ لا؟ إذا كان ذلك سيمنح فرصة حقيقية لصاحبي المركز الثاني والثالث في مواجهة بايرن، الذي لا يقهر، على مايبدو. أرى أنها ليست فكرة غريبة”.

كووورة

شام تايمز

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