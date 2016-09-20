ألمانيا: المحمول له دور في وقاية المحاصيل الزراعية من الآفات

أعلنت إحدى الشركات الكبرى في ألمانيا العاملة في مجال إنتاج المبيدات الزراعية، عن تقنية جديدة لوقاية المزروعات من الآفات تتضمن برنامج للتليفونات المحمولة يمكن استخدامه في التقاط صورة للآفة أو الإصابة الموجودة بالحقل، ويستطيع البرنامج شرح تفاصيل الإصابة وتحديدها وطريقة المكافحة، متضمنة الجرعة الآمنة الموصي باستخدامها وطريقة الاستخدام.

وقال مدير وقاية المحاصيل “بالشركة ليام كوندون”، في بيان للشركة : “إن باير تواصل أبحاثها لوقاية المزروعات، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة بدأ تطبيقها في المزارع الكبرى بألمانيا، وأن التقنية الجديدة يتم تعميمها بالاتحاد الأوروبي خلال عام 2017،

مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تعميم البرنامج على المزارع الكبرى في العالم لحماية المحاصيل الزراعية من الآفات التي تسبب نسبة فقد كبيرة للمحاصيل، لافتًا إلى أن التقنية الجديدة تسهم في خفض كمية المبيدات المستخدمة مع ضمان التأثير على الآفة”.

وأوضح كوندون، أن العالم يواجه تحديات كبيرة إلى جانب الآفات الزراعية مثل التغيرات المناخية، والتي قد تؤثر سلبا على كمية الإنتاج مع زيادة مضطردة في تعداد السكان، ومحدودية المساحة .

موضحا، أن خبرائها يعملون على زيادة حجم الإنتاج من خلال خفض كمية الفاقد، ومكافحة الآفات بشكل متطور، وزراعة غير تقليدية بدون تربة، وبكميات أقل من المياه المستخدمة في الرى بالصورة التقليدية.

يذكر، أن الشركة استطاعت خلال الأربعاء الماضي توقيع اتفاق يضمن استحواذ الشركة على شركة مونسانتو العالمية مقابل 128 دولار للسهم، وبما يعادل 66 مليار دولار، وتبدأ باير بداية العام القادم إنشاء الشركة العالمية للزراعة بعد انضمام شركة مونسانتو إليها والتي تستحوذ على إنتاج 30% من البذور المستخدمة في العالم.

شام تايمز

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